Ian Ruiz, el policía que recibió un disparo en la cabeza, mostró mejorías y comenzará la rehabilitación

Por el caso detuvieron a Ramiro Parodis, de 18 años, quien fue capturado en la plaza Mariano Moreno.

Ian Ruiz, el policía que recibió un disparo en la cabeza durante un operativo a principios de diciembre, dejará de permanecer internado en el Hospital Privado de Comunidad (HPC) y en las primeras horas de la mañana de este lunes será trasladado a un centro de rehabilitación.

La noticia fue confirmada a 0223 por su padre Walter, quien señaló que después de "momentos muy críticos", el joven de 20 años se encuentra "fuera de peligro" y podrá iniciar su recuperación en una institución especializada.

Según confió, Ruiz será derivadado este lunes a las 8:30 desde la clínica privada al Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps) para sus primeros trabajos de rehabilitación, luego de haber recibido un disparo en la cabeza cuando junto a un compañero seguían a una camioneta en el marco de tareas previas a un allanamiento, en inmediaciones de Termas de Río Hondo y Rawson.

Cerca de un mes después del trágico episodio, en el que detuvieron al acusado de dispararle, su padre asegura que la situación del oficial "es muy favorable", ya que comenzó a mover los brazos y las piernas.

Otro de los puntos a destacar es que volvió a hablar, "pero muy de a poco", a pesar de que se encuentra con una traquetomia y un botón gástrico. Además, el proyectil que recibió por parte de Ramiro Parodis quedó alojado en la cabeza.

Así detenían a Ramiro Parodis, acusado de balear en la cabeza a Ian Ruiz.

La detención del Parodis

El presunto agresor fue aprehendido el 7 de diciembre, al ser visto en la plaza Mariano Moreno cuando caminaba por Marconi y Bolívar. Al notar la presencia del personal policial quiso escapar, aunque fue reducido por el área de Delitos Complejos que luego secuestró el arma que llevaba en su poder. Quedó imputado por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y ser la víctima miembro de una fuerza de seguridad.

Con el avance de la investigación a cargo de la fiscal Florencia Salas, antes habían realizado una serie de allanamientos para dar con el joven de 18 años e incluso en uno de ellos cayó su hermana por tener en su vivienda una cantidad no determinada de cocaína y dos armas de fuego, una robada a un efectivo policial en 2022.