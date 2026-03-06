Alarmante cifra de víctimas de accidentes de tránsito: "Los jóvenes tienen falta de consciencia del peligro"

En un contexto de alarmantes cifras de accidentes de tránsito en la ciudad, donde sólo en dos meses murieron 10 personas como víctimas de siniestros viales y al menos la mitad eran motociclistas, Extra FM 102.1 dialogó con la jefa del servicio de Fisiatría del INAREPS Gabriela Cosentino para conocer más sobre el trabajo que realizan en el hospital.

"Tenemos un grupo de profesionales formado por una médica clínica, una fisiatra y una trabajadora social, que hacen recorridos por las distintas clínicas y hospitales buscando pacientes que han recibido derivación para rehabilitación. Muchos de ellos son pacientes con secuelas de trauma de cráneo, que en general son en contexto de politrauma como un accidente de auto o de moto", contó la especialista y agregó: "Son pacientes muy complejos, que en el período agudo van a los hospitales y cuando ya no hay riesgo de vida se deriva a INAREPS y se inicia su tratamiento".

En cuanto a las cifras de accidentados por siniestros viales que involucran motos en la ciudad de Mar del Plata Cosentino explicó: "Nosotros somos un hospital de derivación nacional y recibimos pacientes de todo el país. No tengo la cifra real, pero si estoy en condiciones de decir que todas las semanas recibimos un paciente con un trauma de craneo y de esos, la mayoria son por un accidente de motos. De 4 pacientes que ingresan los días lunes es muy probable que 1 o 2 tengan trauma de craneo".

Sin embargo, la jefa de Fisiatría del INAREPS explicó que tienen "un sesgo muy grande", porque "hace 10 años se formó un grupo de abordaje particular que se da a pacientes que tienen trastorno de la consciencia, que es el estadio de más daño cerebral. A nosotros nos llegan los pacientes con lesiones muy graves, los que tienen un accidente en moto y no tienen compromiso neurólogico no nos llegan, pero existen, claramente".

"Al tener este dispositivo que es muy específico y que la verdad que no hay muchos en el pais y nos llegan pacientes complejos, entonces no tenemos un número exacto de lo que pasa", sintetizó Cosentino.

Las principales víctimas de los accidentes viales: los jóvenes

Hasta el miércoles 4 de marzo en Mar del Plata se registraron 10 fallecimientos como consecuencia de accidentes de tránsito, de los cuales en la mitad intervenían motos. "Es cierto que el número es alarmante, sobre todo porque son pacientes muy jóvenes", expresó Cosentino.

"Nosotros recibimos pacientes de entre 16 y 40 años, que son muy activos, en edad de trabajar, que le ocasionan un impacto muy fuerte a la familia porque en general son hombres que son el sostén de la casa. Muchos de ellos no tienen obra social así que al Estado además le sale muy caro. Es una situación super compleja, así que siempre que hablamos de esto en el equipo tratamos de hacer mucho hincapié en la prevención", agregó la jefa de Fisiatría de INAREPS.

Y trajo a la luz información reveladora: "El 70% de los pacientes que tienen un trauma grave de craneo por accidente de moto no tenían el casco puesto y este es un dato mundial". Para la especialista, "hay mucha desinformación y también hay una cosa de la juventud, de la falta de consciencia del peligro o esa sensación de inmortalidad que tienen los jóvenes. Pero la verdad es que el casco es una barrera que protege y está demostrado que es así".

Para finalizar, Cosentino subrayó: "A nosotros nos llega el paciente ya con el daño. La realidad es que lo que hay que trabajar mucho es la prevención, para que esto no ocurra más o ocurra cada vez menos. Sobre todo en verano, que la moto es mucho más propicia para usar, es importante insistir con la prevención del uso del casco y el respeto de las normas de tránsito".