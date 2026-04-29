Tragedia: un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de avispas

La comunidad de Loncopué, en la provincia de Neuquén, atraviesa una gran conmoción después de conocerse la muerte de un querido vecino producto de un ataque de avispas. Se trata de un enjambre de "chaquetas amarillas", que abundan en zonas boscosas y tienen una conducta predadora.

Según LM Neuquén, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba cortando leña en una arboleda de la entrada de la localidad. Accidentalmente habría golpeado una colmena, lo que ocasionó que los insectos comenzaran a atacarlo. Desde la Región Sanitaria del Pehuén confirmaron que murió por un shock anafiláctico, que es una reacción alérgica grave y generalizada.

Este cuadro se caracteriza por una caída drástica de la presión arterial, la dificultad respiratoria severa y el compromiso de múltiples órganos.

Cómo fue el ataque

La víctima se encontraba cortando leña junto a otro hombre y, en cuanto golpearon accidentalmente la colmena, ambos salieron corriendo para resguardarse, entendiendo rápidamente la gravedad de la situación.

El hombre atacado por las avispas alcanzó a refugiarse dentro de la camioneta y llamar al 107, pero el cuadro avanzó de manera tan veloz que el shock anafiláctico progresó y terminó provocándole asfixia.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar y constataron que ya estaba fallecido, dentro del vehículo junto a su compañero. No hubo tiempo de aplicar una inyección de adrenalina que pudiera revertir la reacción alérgica.

Quién era la víctima

El hombre fallecido fue identificado como Juan Carlos Sandoval, de 65 años. Según trascendió, presentaba factores de riesgo que habrían acelerado la evolución del cuadro clínico.

En Loncopué, Sandoval era un vecino muy querido. Tanto es así, que desde el Municipio manifestaron su pesar, con un mensaje público del intendente. Daniel Soto envió sus condolencias "a la familia Sandoval-Almaza" y los acompañó “con tristeza” en el dolor por el fallecimiento.

El Club Juventud Unida Loncopué también manifestó su consternación a través de las redes sociales. La institución lamentó profundamente la muerte del vecino y le envió condolencias a familiares, amigos y allegados.





