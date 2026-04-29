El dólar oficial cae por segundo día al hilo y quiebra los $1.400 por primera vez en la semana

El dólar oficial cae por segunda jornada al hilo este miércoles 29 de abril luego de marcar cuatro jornadas al alza, y por primera vez en la semana quiebra los $1.400 en el segmento mayorista.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.398. Pese al repunte de las ruedas pasadas, el tipo de cambio continúa lejos del techo del esquema de bandas cambiarias fijado por el Bcra, que hoy se estableció en $1703,2. La distancia entre ambos valores ronda todavía el 21,3%.

El dólar oficial minorista cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.426,96 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.490,36 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.6%. El dólar MEP cerró a $1.437,43 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.488,33.