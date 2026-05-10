A poco más de treinta días para el debut de la Albiceleste en Estados Unidos, otra de las figuras del equipo de Scaloni se lesionó y podría perder el primer encuentro.

A poco más de un mes para el comienzo de la Copa del Mundo 2026, la Selección Argentina enfrenta una nueva dificultad y en este caso vuelve a ser en el sector defensivo. El lateral derecho titular de la Albiceleste: Nahuel Molina, sufrió una lesión muscular en el último encuentro del Atlético Madrid y podría perder el primer partido de la Copa del Mundo ante Argelia.

Según informó el periodista Gastón Edul, Molina sufrió un desgarro grado 1 que requerirá un período de recuperación estimado en 21 días. La lesión se produjo durante el partido que el Atlético disputó ante el Celta de Vigo el sábado pasado, cuando el defensor ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Ademola Lookman.

Hasta el momento, el club español no emitió un comunicado oficial sobre el estado físico del jugador, pero la noticia genera inquietud en el cuerpo técnico dirigido por Lionel Scaloni, quien debe confirmar la lista definitiva de convocados para el Mundial antes del 30 de mayo.

La intención del entrenador es que el plantel se reúna en Kansas a fines de este mes para comenzar la concentración previa al torneo, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio. Argentina debutará en la competencia el 16 de junio enfrentando a Argelia.

La lesión de Molina representa un desafío para Scaloni, que deberá evaluar las alternativas disponibles para cubrir el lateral derecho en caso de que el jugador no llegue en condiciones óptimas al inicio del Mundial.