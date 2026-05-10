El entrenador del París Saint-Germain busca combinar a Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia con una de las estrellas de la Albiceleste para reforzar el ataque en la próxima campaña tras la Copa del Mundo.

El París Saint-Germain está inmerso en una recta final de temporada cargada de desafíos. Actualmente lidera la Ligue 1 con una ventaja de tres puntos sobre Lens, a falta de cuatro jornadas por disputarse, y se prepara para disputar la final de la UEFA Champions League contra el Arsenal el próximo 30 de mayo en Budapest, en busca de su segundo título consecutivo.

A pesar de la intensidad del presente, la directiva encabezada por Nasser Al Khelaifi y el técnico Luis Enrique ya piensan en la campaña 2026/2027, tras la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Su intención es continuar fortaleciendo el plantel para seguir acumulando éxitos.

Según un informe reciente de Actu Foot, Luis Enrique ha aprobado la incorporación de Julián Álvarez, conocido como "la Araña", para formar un tridente ofensivo junto a Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, dos jugadores que fueron fundamentales para eliminar al Bayern Munich en semifinales de la Liga de Campeones.

Miembros de la directiva del PSG ya habrían establecido contacto con el entorno del delantero argentino. En España, fuentes como Cadena Cope señalan que el Atlético de Madrid está al tanto de este interés y comienza a asumir que perderán a Álvarez para la temporada que viene.

El tridente soñado por Luis Enrique estaría compuesto por Khvicha Kvaratskhelia, Julián Álvarez y Ousmane Dembélé, una combinación que el entrenador considera ideal para potenciar el ataque parisino.

Por otro lado, desde Cataluña insisten en que el Barcelona también está interesado en sumar a Álvarez durante el próximo mercado de pases que abrirá en el Mundial. Mundo Deportivo destaca que Joan Laporta, presidente del Barça, buscará negociar directamente con la dirigencia del Atlético, ofreciendo hasta 120 millones de euros para convencerlos.

El contrato de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid se extiende hasta mediados de 2030, por lo que cualquier club que desee ficharlo deberá negociar con la institución madrileña y estar dispuesto a pagar la cláusula de rescisión correspondiente.

Mientras tanto, el Atlético planea retener al atacante con una importante mejora salarial y reforzar el plantel con fichajes de jerarquía, para aumentar sus opciones de conquistar títulos. En este sentido, Apollo, el fondo estadounidense que adquirió el 57% de las acciones del club en marzo, asumirá los costos.