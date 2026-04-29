Nublado y fresco: qué dice el SMN sobre el clima del jueves en Mar del Plata

Cómo estará el tiempo este jueves en Mar del Plata, según el SMN.

Después del alerta meteorológico por vientos fuertes que afectó a la ciudad de Mar del Plata este miércoles, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un jueves fresco y nublado, pero sin probabilidades de lluvias.

El día comenzará con una temperatura muy mínima, rondando los 5°C durante la madrugada. Aumentará al doble hacia la mañana y continuará con tendencia ascendente por la tarde, cuando llegará a su máximo valor, de 20°C. Para la noche volverá a descender a los 11°C.

En cuanto a las probabilidades de lluvias, durante toda la jornada se mantendrán en valores nulos, de 0%, por lo cual podría confirmarse que no se registrarán precipitaciones. Y respecto a los vientos, la dirección predominante será del sector noroeste y podrían acelerarse entre la tarde y la noche.

Según el SMN, en esa franja horaria las ráfagas provenientes del noroeste podrían alcanzar los casi 60 kilómetros por hora. En definitiva, será una jornada fresca, pero sin lluvias, por lo cual la recomendación general es la de salir abrigado.

De manera anticipada, podría decirse que el viernes registrará un clima parecido al del jueves, que recién desagotará en la jornada del sábado: se viene un fin de semana inestable.