Milei atacó otra vez a los periodistas: "Corruptos" y "chorros"

En su salida del Congreso, el presidente Javier Milei evitó las preguntas de la prensa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y calificó a los periodistas de “corruptos” y “chorros”.

Los cruces con la prensa comenzaron durante el ingreso del mandatario a la Cámara de Diputados, donde los periodistas le preguntaron por qué sostenía al jefe de Gabinete pese a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra. Cuando alguien le consultó directamente si Adorni “era corrupto”, el Presidente contestó: “Corruptos son ustedes”.

La escena se repitió al cierre del discurso inicial del ministro coordinador, cuando Milei se retiraba del recinto. Ante una nueva oleada de preguntas de la prensa, el mandatario reaccionó con enojo y tildó a los presentes de “chorros”.

La presencia del Presidente, junto a la secretaria de Presidencia, Karina Milei; es una de las tantas muestras de apoyo que tuvo el Gobierno Nacional con Adorni luego de la serie de acusaciones por omisión maliciosa en su declaración jurada por no incluir dos propiedades, una en el barrio porteño de Caballito y otra en Exaltación de la Cruz, a su nombre y al de su esposa, Bettina Angeletti.