Tristeza en el mundo del fútbol por la trágica muerte de un jugador santiagueño

Un futbolista de 36 años murió tras protagonizar un accidente cuando circulaba con una moto sobre Ruta 9, a la altura de la localidad santiagueña de Santa María y desde el Club San Isidro lo despidieron con un sentido mensaje.

El trágico hecho ocurrió a las 6.15 a la altura del kilómetro 1.115 de la Ruta 9 y fue un conductor el que divisó el cuerpo y el rodado sobre la calzada y dio inmediato aviso a la policía y a personal del Sease, según un informe de Nuevo Diario Web.

Al arribar al lugar, los médicos comprobaron que el hombre había fallecido y fue identificado como Johan Maximiliano Coronel, mientras que su motocicleta había sido removida de su lugar original y se encontraba estacionada junto a la calzada.

Por su lado, el Club Atlético San Isidro expresó en la red social Facebook: "Nuestro club está de luto. Solo darte las gracias por defender cada domingo la camiseta, gracias por ser parte de nuestro club, nuestra familia. Abrazamos muy fuerte a la familia de nuestro jugador Maximiliano Coronel, a quien hoy despedimos con mucho respeto, como se merece. Hasta siempre, amigo Maxi. Descansá en paz”.

