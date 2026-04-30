El "Chino del súper" negó haber amenazado de muerte y quedó en libertad

La leyenda sobre la persiana advierte al propietario sobre las consecuencias de abrir el comercio.

El comerciante chino acusado de realizar pintadas amenazantes contra otro comerciante que iba a abrir un local a pocas cuadras del suyo quedó en libertad este jueves tras declarar ante la fiscal Florencia Salas.

El sujeto de 38 años estuvo acompañado por la abogada Paula Urcioli y dijo que no había una amenaza de muerte en los escritos que aparecieron en una de las persianas del local ubicado en Fleming casi Juan B. Justo.

Señaló que el texto decía "Si no se respetan las reglas, las consecuencias corren por cuenta propia” en alusión a que era ilegal ubicarse en ese lugar por el tema de distancia entre locales, una regla no escrita entre los supermercados chinos.

Las "consecuencias" a las que había referencia, sostuvo, era no poder acceder a formar parte de los "pool" de compras, que no se le venda mercadería o cuestiones que pierde por no respetar esa distancia.

Con relación a los 184 millones de pesos hallados en el local de Cerrito casi 12 de Octubre, el comerciante adjunto documentación que justificaba su existencia. La misma será analizada por la fiscalía que definirá su devolución o el envío de actuaciones a la Justicia Federal para realizar otra investigación.

Por otro lado, respecto a las dos pistolas halladas en distintos ambientes del supermercado, que fue clausurado por personal municipal cuando terminó el operativo, dijo que eran propiedad de su padre.

Una vez que fue correctamente identificado y en función de la falta de antecedentes penales, desde la Unidad Funcional de Instrucción N°1 no pidieron la conversión de la aprehensión en detención y le otorgaron la libertad mientras avanza la causa.