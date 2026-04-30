Amenaza entre supermercadistas chinos: qué significa el mensaje y cuál es el trasfondo del conflicto

En el allanamiento secuestraron dos armas de fuego, casi 200 millones de pesos y una camioneta.

A partir del allanamiento a un supermercado chino y la aprehensión de su dueño por presuntas amenazas a un comerciante de la misma comunidad que planeaba abrir un nuevo local, se dieron a conocer detalles del significado que tendría la pintada que desencadenó la investigación.

"Si abrís el local te matamos", fue la primera traducción del graffiti en la persiana del establecimiento ubicado en Fleming al 100. Así comenzó la semana pasada una investigación a cargo de la fiscal Florencia Salas que derivó en un operativo al negocio situado a unas pocas cuadras, en Cerrito entre 12 de Octubre y Elcano.

Durante el procedimiento, fueron secuestradas algunas prendas de vestir similares a las registradas en los videos durante la escritura del mensaje, dos pistolas calibre nueve milímetros, 184 millones de pesos y una camioneta Toyota Hilux.

También notificaron a un hombre de 36 años por la formación de una causa penal, mientras que otro de 38 fue aprehendido y enviado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. Sin embargo, este último y autor de la supuesta amenaza declaró este jueves y quedó en libertad.

Cuál es el significado del mensaje

De acuerdo a la abogada que lo representa, Paula Urcioli, "desde el punto de vista lingüístico, la expresión escrita (“后果自负”) constituye una fórmula habitual en idioma chino, utilizada en contextos contractuales, comerciales o de advertencia general, equivalente a ´bajo su propia responsabilidad´ o ´atenerse a las consecuencias´, sin implicar en modo alguno una amenaza de daño físico o de muerte".

A su vez, en su defensa sostuvo que "el mensaje contiene referencias explícitas a ´reglas´ (规矩) y a una distancia mínima entre establecimientos comerciales (五条街 - cinco cuadras), lo cual permite situar la comunicación dentro de un marco de autorregulación comercial propio de determinados sectores de la comunidad china, y no en una lógica de intimidación penal".

“Si no se respetan las reglas, las consecuencias corren por cuenta propia”, habría sido el significado real.

En el mismo sentido, se refirió a otro fragmento de la leyenda: "En cuanto a la pintada consignada como ´住此非法´, su traducción literal es ´habitar aquí es ilegal´, careciendo también de cualquier referencia a la producción de un daño físico, mientras que la segunda línea no presenta un significado lingüístico claro, pudiendo corresponder a una firma, nombre o expresión sin contenido semántico determinado".

Por esas razones, la letrada remarcó que "la interpretación realizada por el denunciante, que transforma una advertencia genérica vinculada a reglas comerciales en una amenaza de muerte, carece de sustento en el contenido objetivo del mensaje".

En último lugar, sostuvo que "el texto original en idioma chino no contiene referencia alguna a la causación de la muerte ni a la producción de un daño físico concreto" y aclaró que el mensaje significa que “si no se respetan las reglas, las consecuencias corren por cuenta propia”.