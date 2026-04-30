Preocupación en el INTI por el posible despido de más de 30 trabajadores en Mar del Plata

La sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en Mar del Plata manifestó su profunda preocupación después de conocerse las medidas impulsadas por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, que incluyen el posible cierre de todas las sedes del interior del país y la desvinculación del 80% de las y los trabajadores.

El INTI cumple un rol clave en el desarrollo de la industria nacional, acompañando a las pymes a través de la innovación, la asistencia técnica y la transferencia tecnológica.

A comienzos del año 2026, ya se había avanzado con el cierre del área de metrología legal, encargada de controlar instrumentos utilizados en el comercio y la industria como balanzas, surtidores de combustible y medidores eléctricos, una función esencial para asegurar transacciones justas y seguras.

A esto se suma la eliminación de más de 1.000 servicios utilizados por pymes para validar productos y procesos. En paralelo, en los últimos dos años se desvincularon más de 900 especialistas altamente capacitados, lo que representa una pérdida significativa de capacidades técnicas acumuladas.

La sede del INTI Mar del Plata

La sede marplatense del Instituto cuenta con 34 especialistas y técnicos, y cumple un rol estratégico para la industria de la región. Asiste a empresas en el desarrollo de productos, la mejora de procesos y el cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad.

El cierre o la reducción de esta sede generaría un impacto directo en el entramado productivo local, limitando la capacidad de las empresas para innovar, mejorar su productividad y mejorar su competitividad.

INTI Mar del Plata realiza el diseño de las líneas de producción y plantas de elaboración de alimentos; el desarrollo de alimentos; el diseño y adaptación de equipos; análisis fisicoquímicos y microbiológico de alimentos y aguas; y la implementación de sistemas de calidad.

También efectúa el diseño de plantas de tratamiento de efluentes industriales, así como asistencia técnica en herramientas de tecnologías de gestión para la mejora de la productividad industrial, entre otras.

Lejos de competir con el sector privado, el INTI ha sido históricamente un aliado estratégico, transfiriéndole tecnología, formándolo y asegurando estándares que permiten a las empresas argentinas acceder a mercados internacionales.

Desde la sede de Mar del Plata y en este contexto, remarcan que el debilitamiento del organismo no solo afecta a la industria, sino también a la seguridad y calidad de los productos que consume la población.



