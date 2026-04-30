Cerraron locales de Pami y los trabajadores hicieron un abrazo solidario: hay preocupación por la atención médica

La jornada del miércoles fue de lucha y reclamo por parte de los trabajadores del Pami. En la sede ubicada en la avenida Luro y Teodoro Bronzini hicieron un abrazo solidario por el salario, la disminuida atención médica y los cierres de las agencias. Denuncian violencia contra los empleados.

"Cerrado por ajuste", dice el cartel en la puerta del Pami. "Acá no hay vuelta que darle, van a seguir cerrando locales. Va a pasar lo mismo con la agencia del Puerto porque no renovaron el alquiler. El director le dijo a los jubilados que sobra personal y que van a haber despidos", alertaron los trabajadores en la manifestación.

Cómo afecta a los jubilados en la atención médica

El sistema de salud va decreciendo en sus prestaciones y, en el un contexto de ajuste que sufren los jubilados en sus haberes, también advierten por la atención médica ineficiente. "Los médicos de cabecera y de odontología tienen un tope, no pueden atender más. Los pacientes van al Houssay y está colapsado, con el personal sobrecargado", explicaron.

La situación mantiene en alerta a los empleados, sobre todo a los administrativos que enfrentan el enojo de los afiliados y entienden la preocupación, aunque conviven con la suya. "Los sueldos al día de hoy tienen un 62% de pérdida del poder adquisitivo. Adorni dice que van a hacer un 20% de ajuste en las agencias autárquicas. Estamos a la deriva", concluyeron.

Los médicos llevaron el tema a la Comisión de Salud del Concejo Deliberante la semana pasada. Advirtieron que puede generarse una renuncia masiva de profesionales que dejaría el servicio para los jubilados pendiendo de un hilo. Mientras los pacientes y sus familiares también llevan adelante sus protestas, el discurso del Jefe de Gabinete volvió a encender las alarmas sobre el funcionamiento del sistema de salud y la importancia que le da el Gobierno Nacional.