“Nos están quitando el derecho a la salud”: fuerte reclamo de jubilados por los recortes en Ioma y Pami

La esquina de Luro e Yrigoyen volvió a convertirse en un punto neurálgico de protesta, donde una gran manifestación reunió a distintos sectores vinculados a la salud y el trabajo.

La convocatoria tuvo como eje común la denuncia por las reducciones en prestaciones y servicios, en un contexto de creciente deterioro del sistema sanitario y del entramado productivo nacional.

Al respecto, María Alicia, jubilada autoconvocada, declaró en diálogo con 0223: "A los médicos no les están pagando y ellos siguen atendiendo a puro corazón. Ya sea en las salas barriales o los hospitales. La salud en Mar del Plata es muy difícil, algunas clínicas no nos atienden cuando vamos con una emergencia".

En este contexto, agregó que "los jubilados de PAMI y los de IOMA sufrimos un cercenamiento en el derecho a la salud. Están desfinanciando el PAMI y no es una pavada, es la columna vertebral de los viejos argentinos, lo que nos sostiene física y moralmente".

Además, advirtió que en los hospitales "cada vez hay menos médicos, recortan las prestaciones, y para conseguir un turno hay que esperar como mínimo seis meses".

Frente a este panorama, los manifestantes coincidieron en la necesidad de sostener la organización y la protesta en las calles, con el objetivo de frenar el deterioro del sistema de salud y garantizar el acceso a derechos básicos que consideran hoy seriamente amenazados.