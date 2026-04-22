"Puede ser catastrófico": advierten que "muchos médicos de Pami van a renunciar" en Mar del Plata

En medio del alarmante escenario a nivel nacional, médicos de cabecera de Pami en Mar del Plata fueron convocados por la Comisión de Salud del Concejo Deliberante para exponer la crítica situación que atraviesa el sector. Denunciaron que una fracción de profesionales podría renunciar.

En principio, luego de la reunión llevada adelante en la mañana de este miércoles, la doctora Gabriela Del Valle (MP 95005) le explicó a 0223 que se presentaron en el recinto para brindar "números claros" y detallar "la situación que está atravesando la población de médicos y médicas de cabecera de todo el país".

En ese sentido, señaló que el objetivo es "aportar desde Mar del Plata a la lucha de los profesionales que están resistiendo para que no se cambie el sistema de pago, o, si se cambia, que sea por uno que realmente mejore las condiciones laborales, no que las denigre", como entiende que es lo que ocurrió a partir de la resolución del 9 de abril.

Además, precisó el impacto que les generó el cambio realizado por la obra social estatal y remarcó que al ser monotributistas, no cuentan con "acceso a vacaciones, enfermedades ni a ningún sistema de beneficio que pueda tener un trabajador que está en planta permanente", y que por ese motivo sus honorarios "tienen que sostener ese tipo de sistema de trabajo que, por más que sea precarizado, si está bien retribuido, puede sostenerse".

Cambios por la resolución

A partir de la nueva reforma, Pami cambió el esquema de pago a los médicos de cabecera: ahora cobran un monto fijo de $2.100 mensuales por cada paciente asignado (cápita), pero se eliminó el pago extra por consulta presencial, formación y otros adicionales. Esto significa que el médico recibe lo mismo sin importar cuántas veces te atienda en el mes, lo que ha generado rechazo en el sector médico por considerarlo un recorte real en sus ingresos.

"Desde el 1 de abril, a pesar de que nos enteramos el jueves 9, no nos van a pagar nada por las consultas que hacemos en consultorio", manifestó Del Valle, que calculó que comenzarán a cobrar $1.470.000 mensuales, teniendo en cuenta que ese monto "sufre una serie de retenciones antes de llegar al bolsillo".

Pero además, de acuerdo a su testimonio, con esa cifra deben "enfrentar gastos para sostener el consultorio, la matrícula, la jubilación, que es obligatoria, y los seguros de mala praxis", lo que seguirán abonando con una reducción del 40% y en otros casos del 50% de su salario.

En este marco y por las razones expuestas, la especialista de la salud advirtió que la situación se volvió "insostenible" y adelantó que "muchos médicos y médicas de cabecera van a renunciar".

Tras la resolución, médicos y médicas de Pami sufrirán recortes de hasta el 50% del sueldo.

Seguido al delicado panorama expuesto, su colega Natalia Gutiérrez (MP 94472) remarcó que "va en detrimento de la salud de los pacientes, al no poder atenderse y no tener los seguimientos que corresponden, ya que requieren un mayor número de consultas que la población general y tienen patologías crónicas o polifarmacia", por lo que consideró que "si no está el médico de cabecera, puede ser catastrófico".

"Los pacientes de Pami tienen una jubilación de muy poca plata, y hoy también tienen que pagar un porcentaje de los medicamentos, cuando antes tenían cobertura al 100%. Para acceder al descuento total, deben cumplir con condiciones muy selectivas. A pesar de que la salud es un derecho, algunos medicamentos parecen un privilegio", graficó la médica.