Macabro: convivió meses con el cuerpo de su padrastro y el caso causa horror

Un estremecedor hallazgo sacude a la provincia de La Rioja tras el descubrimiento de un hombre de 88 años sin vida en su casa. El cadáver, que permanecía en la vivienda desde el pasado mes de noviembre, fue localizado luego de que sus familiares denunciaran la falta de contacto. Según las primeras pericias, el anciano llevaba varios meses fallecido en un avanzado estado de descomposición que conmocionó a los peritos. La Justicia ordenó el ingreso inmediato al inmueble ante las sospechas de un desenlace fatal que terminó confirmándose de la peor manera.

El dato más escalofriante del caso revela que el hijastro del hombre residía en la misma propiedad y convivió con los restos. Los investigadores intentan determinar ahora los motivos detrás del silencio absoluto del familiar durante todo este tiempo transcurrido. Los vecinos del barrio manifestaron su horror al enterarse de que el sujeto hacía su vida normal mientras el cuerpo permanecía oculto. La Policía Científica recolectó pruebas en cada habitación para descartar una muerte violenta o un posible móvil económico detrás del hecho.

Cuáles son las hipótesis que baraja la fiscalía

Personal especializado trabaja en la autopsia para establecer con precisión la fecha del deceso y las causas naturales o criminales. El entorno familiar de la víctima se encuentra en estado de shock y exige respuestas urgentes sobre la conducta del conviviente detenido. La fiscalía analiza si existió un abandono de persona o si el objetivo era seguir percibiendo algún beneficio previsional del fallecido.

El sujeto que vivía con el cadáver quedó a disposición de la Justicia.

La conmoción social en la zona es total y el caso ya se posiciona como uno de los más perturbadores del año. Los efectivos policiales que ingresaron a la finca destacaron el fuerte impacto que sufrieron al encontrarse con la macabra escena doméstica. Mientras se esperan los resultados finales de las pericias, el hijastro permanece bajo custodia judicial para prestar declaración testimonial ante las autoridades.

Sin embargo, la investigación judicial dio un giro determinante al centrarse en la vivienda. El individuo de 50 años, señalado como "hijo del corazón" de la víctima, habría sido criado por el anciano desde los tres años de edad. El procedimiento fue impulsado por una demanda por defraudación presentada por los hermanos del fallecido, quienes denunciaron que les impedía sistemáticamente cualquier contacto con la víctima. Este trasfondo de conflictos familiares y presuntas maniobras económicas añade una capa de oscuridad a la convivencia de meses con el cadáver