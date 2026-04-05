Estrella mundial se expone a una fuerte sanción que lo podría terminar de alejar del Mundial

Ancelotti está conforme con lo que está convocando y Neymar no se ayuda para ganarse un lugar.

Tras no ser convocado por Carlo Ancelotti para disputar con la Selección de Brasil la Fecha FIFA de marzo, Neymar vio acotarse sus chances de disputar un nuevo Mundial. Pero mucho más difíciles se le pusieron las cosas por un acto de indisciplina en la reanudación del Brasileirao, exponiéndose a una dura sanción que terminaría de marginarlo.

Sucede que Ney no terminó conforme con el arbitraje del partido que terminó con victoria del Santos 2-0 sobre Remo y dedicó algunas palabras a Savio Pereira Sampaio, juez principal, por la tarjeta amarilla que le mostró después de una protesta. “Es siempre lo mismo. Es injusto. Recibí una entrada por la espalda, desleal, innecesaria, al final del partido. No fue la primera, fue la tercera o cuarta. Solo fui a reclamarle. Le dije: ‘¿Te estás volviendo loco?’. Y ya me sacó amarilla”, contó al micrófono de SporTV sobre el episodio.

Pero fue su expresión posterior la que lo dejó entre la espada y la pared: “Se despertó con la menstruación y por eso dirigió así“, manifestó Ney exponiéndose a numerosas críticas y, peor aún, a una posible sanción disciplinaria por “sexismo”.

Con incidencia del Código Brasileño de Justicia Deportiva, la sanción podría ser de uno a seis partidos o de cinco a diez, dependiendo de la gravedad que se le achaque a sus palabras. Con el Mundial tan cerca, exponerse a varios partidos sin jugar cavaría la propia fosa del crack con pasado en Barcelona y PSG.

