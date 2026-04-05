Una mujer y su hija fueron atropelladas cuando intentaban cruzar la avenida
El hecho se registró cerca de las 19 del sábado y aún es materia de investigación.
5 de Abril de 2026 12:09
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una mujer y su hija de 14 años fueron atropelladas cuando intentaban cruzar la intersección de avenida Luro y Portugal, barrio Libertad.
El hecho ocurrió el sábado cerca de las 19; una camioneta embistió a las dos víctimas que terminaron con múltiples golpes. Rápidamente llegaron dos ambulancias del Same que las trasladaron al nosocomio.
Según indicaron fuentes oficiales a 0223, "la chica se encuentra bien, internada en el Materno Infantil con diversas contusiones, pero ninguna de gravedad".
Respecto a la madre, "está en el Hospital Interzonal con múltiples fracturas. Por el momento se mantiene estable", señalaron.
Las causas del hecho aún son materia de investigación.
Leé también
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar