Una mujer y su hija fueron atropelladas cuando intentaban cruzar la avenida

La menor se encuentra internada en el Materno Infantil.

Una mujer y su hija de 14 años fueron atropelladas cuando intentaban cruzar la intersección de avenida Luro y Portugal, barrio Libertad.

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 19; una camioneta embistió a las dos víctimas que terminaron con múltiples golpes. Rápidamente llegaron dos ambulancias del Same que las trasladaron al nosocomio.

Según indicaron fuentes oficiales a 0223, "la chica se encuentra bien, internada en el Materno Infantil con diversas contusiones, pero ninguna de gravedad".

Respecto a la madre, "está en el Hospital Interzonal con múltiples fracturas. Por el momento se mantiene estable", señalaron.

Las causas del hecho aún son materia de investigación.