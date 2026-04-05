Internaron en Mar del Plata a una nena que sufrió un accidente en una plaza

Justina, de 11 años, estaba jugando en la plaza ubicada en René Favaloro entre 18 y 20, Balcarce, cuando la estructura de un tobogán cayó sobre ella. El hierro oxidado le produjo un gran corte que derivó en fuerte infección, por la cual tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Ante la gravedad del hecho, fue trasladada a la Clínica 25 de Mayo de Mar del Plata donde permanece bajo supervisión médica por complicaciones en la zona afectada.

Los familiares comentaron que el martes asistió a un control médico donde detectaron signos de alerta en el gemelo, entre ellos, enrojecimiento, fiebre e indicios de necrosis. A pesar de los antibióticos, el cuadro empeoró y tuvo que ser internada.

Los estudios realizados, entre ellos análisis de sangre y una ecografía, confirmaron la presencia de una infección con acumulación de líquido en la zona. El equipo médico debió abrir la herida para drenar el líquido, hacer una limpieza interna y retirar el tejido comprometido.

Ahora permanecerá en observación para monitorear su evolución, mientras se analiza la bacteria que le produjo la infección.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad por haber ocurrido el accidente en un espacio público.