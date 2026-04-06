Chau deudas: el proyecto que borra lo que debés en tarjetas y préstamos

Un nuevo proyecto de ley busca aliviar el bolsillo de millones de argentinos mediante una condonación histórica de deudas bancarias y de tarjetas de crédito. La iniciativa, presentada en el Congreso, propone un esquema de desendeudamiento que alcanzaría a un universo de entre 13 y 18 millones de personas con dificultades de pago. El plan apunta a resolver el stock de deuda que asfixia a las familias y representa, en promedio, más del 30% de los ingresos mensuales en cada hogar. Con esta medida extraordinaria, se busca reactivar el consumo interno y regularizar la situación financiera de los sectores con mayor riesgo crediticio.

El corazón de la propuesta legislativa establece una quita del 90% del capital adeudado para aquellos grupos familiares que perciban ingresos bajos. Para acceder al beneficio, los deudores deben estar registrados en las categorías de incumplimiento del Banco Central y poseer obligaciones pendientes por préstamos personales o plásticos. El saldo restante que no sea condonado podrá refinanciarse en hasta 36 cuotas fijas con una tasa de interés sensiblemente menor a la del mercado actual. Además, el proyecto contempla la eliminación total de punitorios, cargos por mora y cualquier recargo administrativo generado durante el período de impago.

El saldo restante podrá refinanciarse en hasta 36 cuotas fijas.

Cuántos días tendrían los interesados para adherirse al régimen

La normativa prevé la creación de un fondo de asistencia específico que se financiaría con un porcentaje de la recaudación del IVA proveniente de operaciones financieras. Una vez que la ley entre en vigencia, los interesados dispondrán de un plazo de 90 días corridos para adherirse al régimen y frenar cualquier proceso judicial en curso. Durante este período de gracia, quedarían suspendidas las ejecuciones bancarias incluso en aquellos casos que ya cuenten con una sentencia firme de la justicia. El Banco Central será el encargado de dictar la reglamentación para que las entidades financieras apliquen estos descuentos de forma inmediata.

Según los fundamentos técnicos del texto, esta medida tendría un costo fiscal nulo y no afectaría la solvencia general del sistema financiero argentino. La iniciativa surge como una respuesta urgente ante el incremento de la morosidad y la pérdida del poder adquisitivo que afecta a los trabajadores y jubilados. Los especialistas aseguran que el impacto contable para los bancos sería mínimo comparado con el alivio social que generaría en millones de familias endeudadas. El debate parlamentario comenzará en las próximas semanas y ya genera una enorme expectativa en todo el país por su alcance masivo.