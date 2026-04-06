Violencia y escándalo: se pelearon por el tránsito en plena avenida, generaron la bronca de otros conductores y casi los atropellan

Una gresca producto de un choque estuvo a un paso de terminar en tragedia, literalmente. Porque mientras retrocedía uno de los protagonistas de la pelea, quedó a centímetros del carril de la avenida que tenía autos pasando a gran velocidad. Sin embargo, se pudo reincorporar y zafó de milagro.

Todo comenzó, según el relato de una testigo, con un Chevrolet Corsa que "frenaba y aceleraba constantemente". Esos movimientos lo pusieron a una distancia demasiada corta de la camioneta Mitsubishi que tenía por delante, hasta que en un freno por el semáforo en rojo la chocó. Frente al impacto, quienes viajaban en el vehículo mayor se bajaron a pelear y empezó la tensa situación.

Del Corsa descendieron dos jóvenes y una chica. La feroz disputa se dio en plena avenida Juan B. Justo, duró minutos en los cuales la violencia fue escalando y cortó el tránsito. Los autos, atascados detrás de los dos vehículos frenados y los protagonistas de la pelea, comenzaron a insultar y a tocar bocina.

Lo más dramático del caso sucedió cuando, producto de las piñas y los empujones, un joven traspasó el cantero y casi lo atropellan desde el carril contrario. La secuencia se registró en Juan B. Justo y José Martí, durante la tarde del domingo.

Por la situación tuvo que intervenir el Personal de Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon y efectivos policiales que arribaron al lugar de los hechos. "Se viven muchos momentos de violencia al conducir, en especial en esta avenida que es muy transitada por ser uno de los principales accesos al puerto y a la zona sur", contó a 0223 un comerciante.