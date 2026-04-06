Se abrió la inscripción para 4° Campeonato Marplatense de Duatlón Sin Drafting

La ciudad se prepara para recibir una de las citas más esperadas del calendario atlético regional. A partir de hoy, quedó formalmente abierta la etapa de inscripción para la cuarta edición del Campeonato Marplatense de Duatlón Sin Drafting, un evento que año tras año se consolida como un referente para la comunidad deportiva local y bonaerense.

La competencia, que destaca por su exigencia técnica y la prohibición del trabajo en equipo durante la etapa de ciclismo (sin drafting), busca superar su récord de convocatoria fomentando tanto el alto rendimiento como la participación recreativa.

Desafíos para todos los niveles

Con el objetivo de integrar a diversos perfiles de atletas, la organización ha confirmado dos modalidades de participación:

Distancia Super Sprint: Diseñada para quienes se inician en la disciplina o buscan velocidad. Consta de 2.5 km de pedestrismo, 10 km de ciclismo y un cierre de 2.5 km de carrera a pie.

Distancia Sprint: El plato fuerte de la jornada, que exige resistencia y estrategia con 5 km de trote inicial, 20 km de ciclismo y un tramo final de 2.5 km de pedestrismo.

Beneficios por inscripción temprana

En un esfuerzo por facilitar la planificación de los corredores, se ha anunciado un valor promocional exclusivo durante todo el mes de abril. Según informaron desde la organización, el costo de la inscripción sufrirá un ajuste a partir de mayo, por lo que se recomienda a los interesados asegurar su cupo con antelación.

Cómo participar:

Los atletas interesados pueden realizar su registro de manera virtual completando el formulario oficial en el siguiente enlace:

El Campeonato Marplatense de Duatlón no es solo una carrera; es la oportunidad de medir fuerzas en un entorno natural privilegiado, bajo una modalidad que premia el esfuerzo individual y la superación personal.