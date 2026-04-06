Se conoció la autopsia al enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de propofol

La autopsia realizada a Eduardo Bentancourt, el enfermero de 44 años que apareció muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo junto a ampollas de fármacos como propofol, expuso que murió debido a una "cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar".

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 21, a cargo del fiscal Carlos Vasser, indicó que el análisis fue llevado a cabo por el Cuerpo Médico Forense, aunque todavía resta conocer las conclusiones de los estudios toxicológicos e histopatológicos.

El enfermero se llamaba Eduardo Bentancourt.

En tal sentido, el informe señaló que el cuerpo tenía venopunción con halo equimótico (signo de vitalidad) en el pliegue del codo derecho, no se detectaron indicios de defensa, mientras que el entrerriano se encontraba sentado cuando se produjo su deceso y padecía una patología cardiovascular preexistente.

En el programa La Última Pregunta, el periodista Leo García brindó detalles del hecho y confirmó que el hombre "había llegado a Capital Federal hace pocos días". El cronista señaló que el cuerpo presentaba signos de "venofusión" y múltiples pinchazos en su antebrazo derecho, compatibles con una inyección reciente. Los investigadores hallaron en la cocina del inmueble decenas de ampollas de fentanilo y propofol.

En cuanto a la posible participación de otras personas en la escena del hallazgo, la principal sospecha apunta a que la víctima no se encontraba sola al momento de su fallecimiento. "Es muy complejo pensar que haya estado solo", remarcó el periodista, sin embargo, no hay señales de que alguien más haya permanecido en el lugar para hacerle el "ambuceo", técnica para ventilación y reanimación en pacientes.