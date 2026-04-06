Tragedia en un complejo deportivo: un hombre de 46 años se descompensó jugando al pádel y murió

La muerte de Federico Gerardo Alegre, de 46 años, mientras jugaba al pádel en un complejo deportivo, reveló que el lugar no contaba con la habilitación municipal necesaria para funcionar. El trágico suceso sucedió en la localidad de Posadas, Misiones.

Según replicaron medios locales, el predio, situado en la avenida Blas Parera casi Francisco de Haro, aún figura como “obra nueva” y exhibe carteles que indican que estaba en proceso de construcción, con sectores cerrados y sin las condiciones formales para la actividad deportiva.

El incidente ocurrió el viernes por la noche, alrededor de las 21:15, cuando Alegre terminó un partido y comenzó a sentirse mal. Se dirigió a un pasillo y se desplomó repentinamente. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Madariaga, donde ingresó sin signos vitales.

Un testigo presente en el lugar denunció que la atención de la emergencia fue deficiente, señalando demoras en la llegada del servicio médico y la falta de equipamiento adecuado, como un desfibrilador en el móvil de traslado. También cuestionó la capacitación del personal y estimó que el traslado hasta el hospital duró entre 35 y 40 minutos. Además, mencionó que el complejo carecía de señalización visible con números de emergencia y no contaba con protocolos claros para actuar ante situaciones críticas.

Especialistas y autoridades coinciden en que, si bien estos predios no están obligados a tener personal médico permanente ni desfibriladores, sí deben contar con la habilitación correspondiente y cumplir con las normativas vigentes para operar legalmente.

Este caso puso en debate la responsabilidad de los usuarios al acudir a espacios sin autorización y la importancia de conocer cómo actuar ante emergencias médicas.

La Justicia continúa la investigación para establecer posibles responsabilidades en la tragedia. Mientras tanto, la atención se centra en las condiciones del predio y cómo una actividad recreativa terminó en un desenlace fatal que podría haberse evitado bajo otras circunstancias.