Incendio en la Iglesia de Pompeya: quisieron calefaccionarse, se les fue de las manos y casi queman todo

Un clima de época y no por tratarse del mes de mayo, naturalmente fresco en la ciudad de Mar del Plata. La crisis económica deja ver cada vez más personas en situación de calle, problemáticas en la vía pública por la convivencia con otros vecinos y los métodos de supervivencia que denotan la vulnerabilidad del conflicto en cuestión.

Así quedó la puerta de la Iglesia.

Este lunes por la tarde, la preocupación llegó a la Iglesia Nueva Pompeya, ubicada en la avenida Libertad entre Funes y Olazábal. En horario de misa, un colchón incendiado propagó las llamas hacia la puerta de la Vieja Capilla y el fuego alertó a quienes transitaban por el lugar. Lograron sofocarlo, no así la polémica.

Las pérdidas fueron enormes y podrían haber sido muy graves. "Fue un peligro realmente", contaron con mucha pena desde el lugar al ver los resultados del incendio y lo que se consumió.

Limpiaron la entrada a la Vieja Capilla.

En ese marco, las personas en situación de calle fueron apuntadas como las responsables. Aseguran que no es la primera vez que pasa y que, en intento de calefaccionarse, prenden fuego "cualquier cosa".

"Siempre son asistidos por la Noche de la Caridad, pero hace meses que hay mucha gente. Ni la policía ni la Municipalidad los sacan", le dijo una vecina a 0223. La imagen posterior al drama por el incendio, que se suscitó cuando terminó la jornada de la Escuela Nueva Pompeya pero continuaba la misa vespertina, dejó baldosas con hollín, ropa quemada y restos de comida en la calle.

Habitantes del barrio denunciaron la falta de seguridad frente a las personas que causan desmanes, el escaso mantenimiento del espacio público y la acumulación de basura que reflejan las veredas que rodean a la escuela y a la Iglesia.