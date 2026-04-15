El Pro reafirma su identidad y cambia el histórico nombre de su bloque

Luego de llamarse durante seis años como “Vamos Juntos”, finalmente el bloque que encabeza la alianza de gobierno municipal pasará a denominarse como Pro, en un cambio que evidencia el alineamiento de toda la bancada con el partido fundado por Mauricio Macri y que tiene a Guillermo Montenegro como su principal figura en la región.

A través de una nota ingresada este miércoles por su titular Julián Bussetti y dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, el espacio anunció escuetamente que el bloque dejó de llamarse Vamos Juntos para ahora denominarse Pro.

Será la primera vez de un bloque con ese nombre. Durante el gobierno de Carlos Arroyo, el Pro integró el bloque del partido vecinalista Agrupación Atlántica, donde recién hacia fines de 2018 Guillermo Volponi -actual secretario de Producción- abandonó el sector y se constituyó como unibloque.

Con la llegada de Montenegro a la intendencia en diciembre de 2019, Juntos por el Cambio no se unificó detrás de un solo armado y se dividió en tres bloques: UCR, Coalición Cívica y Vamos Juntos. Este último tenía a concejales del Pro pero también a aquellos que eran de otros partidos, entre ellos quien había encabezado la boleta de concejales, Nicolás Lauría. Incluso uno de sus presidentes fue Alejandro Carrancio, actual diputado nacional por La Libertad Avanza.

La permanencia de la peronista Mercedes Morro durante los siguientes años hizo mantener el nombre Vamos Juntos, denominación que se revalidó con la renovación de ediles del año pasado. La incógnita estaba sobre la situación del flamante concejal Marcelo Cardoso, quien en su momento ingresó al gobierno desde el armado político de Miguel Ángel Pichetto, que en 2019 fue candidato a vicepresidente de Macri. En los últimos meses, Cardoso dio distintas señales de su pertenencia al Pro, donde incluso participó de la última reunión partidaria nacional en marzo.

Además de Cardoso y Bussetti, al bloque lo integran Fernando Muro, Florencia Ranellucci y Liliana Piccolo, estos últimos tres, funcionarios de Montenegro en diversos períodos.

A su vez, al cambio de nombre se lo entiende como una reafirmación de la identidad Pro, con un redefinición de nombre que llega tras meses de especulaciones sobre el futuro del Pro en el marco de la centralidad que logró La Libertad Avanza en el espectro político que va del centro a la derecha, espacio que durante años representó el Pro con exclusividad. La novedad también llega luego que fracasará el intento de Montenegro de sumarse al gabinete nacional como ministro de Justicia, tras ganar la elección en la Quinta Sección bajo el sello libertario.