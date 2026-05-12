Yacoub lanza su Hot Sale inmobiliario con descuentos especiales.

Yacoub Real Estate & Developers lanzó una nueva edición de su Hot Sale inmobiliario, una propuesta orientada a quienes buscan acceder a unidades en pozo en La Plata con descuentos especiales, beneficios exclusivos y condiciones diferenciales de compra.

A diferencia de las promociones tradicionales de pocos días, desde la empresa remarcaron que para Yacoub el Hot Sale dura todo mayo, con oportunidades seleccionadas dentro de su portfolio de desarrollos.

La propuesta apunta especialmente al segmento de unidades en pozo, uno de los más buscados del mercado inmobiliario platense por su potencial de valorización, los esquemas de pago flexibles y la posibilidad de ingresar a proyectos desde etapas tempranas.

Desde la firma señalaron que la campaña busca ofrecer una alternativa concreta para quienes analizan cómo anticiparse a los movimientos del mercado, ya sea para comprar su primera vivienda, invertir o resguardar capital en ladrillos.

La iniciativa incluye desarrollos ubicados en distintos puntos estratégicos de La Plata, con opciones pensadas para inversores, familias, jóvenes profesionales y compradores que proyectan su futuro en la ciudad.

Con esta acción comercial, Yacoub Real Estate & Developers refuerza su presencia en el mercado local. El Hot Sale estará vigente durante todo mayo, con beneficios y cupos sujetos a disponibilidad.