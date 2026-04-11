Yacoub Real Estate & Developers inauguró Torre Meydan en La Plata y afianzó su expansión con una nueva apuesta de alto perfil

Inauguración de la Torre Meydan, el nuevo desarrollo de Yacoub Real Estate & Developers emplazado sobre avenida 19, entre 41 y 42, en el corazón del barrio La Loma de La Plata.

Viviana Yacoub destacó el valor estratégico del proyecto y lo definió como “una obra pensada para mejorar la vida de quienes la habitan”. La ciudad de La Plata sumó el pasado viernes 10 de abril una nueva postal de expansión inmobiliaria con la inauguración de la Torre Meydan, el nuevo desarrollo de Yacoub Real Estate & Developers emplazado sobre avenida 19, entre 41 y 42, en el corazón del barrio La Loma.



Con un acto que reunió a directivos, invitados especiales, propietarios, inversores y protagonistas del sector, la firma presentó oficialmente una obra que sintetiza diseño, funcionalidad, ubicación estratégica y una propuesta residencial pensada para distintos perfiles de compradores e inversores.



La inauguración de Meydan no fue sólo la apertura de un edificio. También funcionó como una señal del momento de consolidación que atraviesa la empresa, que en los últimos meses intensificó su presencia en el mercado con nuevas entregas, expansión territorial y un posicionamiento cada vez más fuerte dentro del mapa inmobiliario platense y nacional. En ese marco, la nueva torre apareció como una pieza de peso dentro de la estructura de crecimiento que viene mostrando la empresa.

Ubicada en una de las arterias más dinámicas y clásicas de la ciudad, Torre Meydan fue concebida como una propuesta capaz de combinar conectividad, vida urbana y confort cotidiano. Desde su base, el edificio integró un local comercial y espacios de cocheras semicubiertas y descubiertas, mientras que en sus plantas tipo desarrolló monoambientes y departamentos de uno y dos dormitorios, con vistas abiertas, buena iluminación natural y distribuciones pensadas para aprovechar cada metro cuadrado. En los niveles superiores, la propuesta elevó su perfil con semipisos de tres dormitorios, orientados a quienes priorizan amplitud, privacidad y una experiencia residencial más exclusiva.



Pero uno de los puntos más distintivos del proyecto quedó reservado para la parte más alta del edificio: un penthouse con terraza privada y jacuzzi, pensado como una unidad diferencial dentro del conjunto y como símbolo del concepto premium que la firma buscó imprimirle a la torre. El edificio también incorporó un SUM en la terraza, destinado a encuentros sociales, celebraciones y reuniones, con una vista abierta de la ciudad que reforzó el carácter distintivo del proyecto.



Esa combinación entre amenities, ubicación y variedad tipológica fue uno de los elementos que más peso tuvo en la construcción del perfil de Torre Meydan como desarrollo urbano. Durante el acto inaugural, la Fundadora y Presidente de la compañía, Viviana Yacoub, puso el foco en la identidad del proyecto y en lo que representa para la empresa. “Torre Meydan expresa muy bien lo que buscamos en cada proyecto: crear espacios de calidad, con identidad, pensados para mejorar la vida de quienes los habitan y para aportar valor real a la ciudad”, afirmó. En esa misma línea, remarcó que cada inauguración tiene una dimensión que excede lo constructivo. “Cada edificio que inauguramos es el resultado de muchísimo trabajo, de planificación, de compromiso y de un equipo que entiende que construir no es solamente levantar una obra, sino también generar confianza, proyección y futuro”, sostuvo ante los presentes.



cualidades puntuales de la torre y el lugar que ocupa dentro del presente de Yacoub Real Estate & Developers.

“Hoy no sólo inauguramos una torre; celebramos una nueva meta cumplida, un nuevo paso en el crecimiento de nuestra compañía

La Plata

Yacoub Real Estate & Developers

La empresaria también destacó las“Meydan tiene una ubicación excelente, una arquitectura muy cuidada y una propuesta residencial muy completa. Es una torre pensada para distintos perfiles, desde quien busca su primera vivienda hasta quien prioriza una experiencia más exclusiva en los pisos superiores”, señaló.Sobre el cierre de la jornada, Viviana Yacoub vinculó la inauguración con el momento general que atraviesa la empresa.y una obra que, estamos convencidos, se va a transformar en una referencia dentro de esta zona de La Plata”, expresó.Con una arquitectura cuidada, una implantación estratégica y una propuesta que buscó darle protagonismo a la luz, las visuales y la calidad de vida, Torre Meydan quedó presentada como una de las nuevas apuestas de peso dentro de. Para, la inauguración también funcionó como una ratificación de su modelo de crecimiento: avanzar con desarrollos que no sólo agreguen metros cuadrados a la ciudad, sino que también construyan identidad, marca y valor urbano.