Barajar y dar de nuevo: Aldosivi terminó la fase regular con otro empate

Se terminó el Apertura para Aldosivi. El "tiburón" se despidió del primer semestre con un empate frente al mejor equipo de la actualidad, Independiente Rivadavia de Mendoza. El local abrió la cuenta en el amanecer del encuentro y la visita lo empató rápido. Los de Damonte tuvieron las mejores chances, no las pudieron aprovechar y terminaron la fase regular con 8 empates y 8 derrotas.

​Fue la continuidad de lo bueno que hizo en las últimas fechas y, si bien no pudo ganar, y hasta lo pudo perder en el final, Aldosivi terminó la primera mitad del año con una mejor imagen que la que dio en la primera parte del certamen. Aunque Independiente Rivadavia vino a Mar del Plata con un equipo alternativo, tiene muy claro su funcionamiento y lo puede plasmar más allá de los nombres. Y el "tiburón" le jugó de igual a igual y mereció quedarse con algo más.



​La ilusión fue grande cuando en el amanecer del encuentro, Santiago Moya capturó un rebote luego de un córner y abrió el marcador con un zurdazo fuerte. La "lepra", confiado por su presente, lo empató rápido. Una buena jugada colectiva tras una presión en mitd de cancha, terminó con Leonel Bucca poniéndola lejos de Chicco para dejar todo como al principio a los 7'.

El resto de la etapa inicial, fue favorable para el dueño de casa. Un mano a mano de Ferández, un disparo de Anso y un cabezazo de Cordero, fueron todos resueltos por Gómez Riga, que también respondió a un centro cerrado de Palavecino que se le metía en el primer palo.

El complemento fue atractivo y de ida y vuelta. Cada ataque parecía poder ser una situación de peligro pero faltaba puntería en los metros finales. Cordero pudo desnivelar casi en la medialuna pero sus ganas lo hicieron agarrarla muy abajo y desperdiciar una chance clara. El "9" tuvo otra inmejorable, recibiendo un centro desde la derecha, abrió el pie cayéndose y le sacó pintura a la base del caño izquierdo.

En el tramo final tuvo un poco más de resto el equipo mendocino, con Gonzalo Róos como figura, pero Ignacio Chicco respondió con seguridad cada vez que lo exigieron. El pitazo final cerró no sólo el partido sino también la primera mitad del año para Aldosivi, que ahora deberá acertar en los refuerzos para afrontar un Torneo Clausura que será duro y en el que pondrá en juego la permanencia.

Síntesis

Aldosivi (1): Ignacio Chicco; Rodrigo González, Néstor Breintembruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar y Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Agustín Palavecino y Felipe Anso; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Cambios: ST 36' Fernando Román y Augusto Fernández por Rodríguez y T.Fernández

Independiente Rivadadavia (1): Emmanuel Gómez Riga; Alessandro Riep, Leonard Costa, Alejo Osella y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Kevin Vázquez y Leonel Bucca; Rodrigo Atencio, Diego Crego y Victorio Ramis. DT: Alfredo Berti.

Cambios: ST 0' Bautista Dadín e Iván Villalba por Costa y Ramis, 28' Luciano Sábato por Bucca, 39' Matías Salvo por Crego y 43' Stéfano Moreyra por Ríos.

Goles: PT 1' Moya (A) y 7' Bucca (IR).

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Pablo Echavarría.

