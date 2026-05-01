Huyó de un control y cayó en la cantera de la excancha de Aldosivi: terminó en el Higa

La cantera de Aldosivi, escenario de un escape que casi termina en tragedia.

Dos hombres fueron aprehendidos este viernes tras una persecución policial que se inició en la zona de avenida Mario Bravo y Vergara y culminó en inmediaciones del antiguo predio de Aldosivi, donde uno de los escapistas cayó en la cantera y debió ser trasladado al Higa.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 3ra. en conjunto con efectivos del Comando de Patrullas, durante una recorrida preventiva en la que se intentó identificar a los ocupantes de una moto. Lejos de detenerse, los sospechosos escaparon a alta velocidad, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por varias cuadras.

Uno de los fugados terminó en la comisión; el otro, en el Higa.

La fuga terminó cuando los sujetos perdieron el control del rodado en la zona del predio de Aldosivi. En ese punto, uno de ellos fue aprehendido de inmediato, mientras que el conductor continuó la huida a pie y cayó posteriormente en una cantera desde una altura considerable.

El joven fue rescatado por personal especializado y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, donde ingresó consciente y fuera de peligro, con una lesión en una de sus piernas.

La moto fue secuestrada porque el conductor no poseía la documentación.

En el lugar se secuestró la moto, que no contaba con la documentación correspondiente, y fue remitido al playón municipal.

Intervinieron el Juzgado Correccional N° 2 y el Juzgado de Faltas en turno, que dispusieron actuaciones por infracción a la normativa vigente y la posterior libertad de los aprehendidos bajo caución juratoria.