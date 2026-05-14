El exAldosivi que no está en la prelista de su Selección y disparó contra un entrenador argentino: "No sabés un carajo"

El delantero Roger Martínez expresó su enojo con Néstor Lorenzo tras quedar fuera de la prelista de 55 jugadores de la selección de Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El exAldosivi, hoy jugando en Al-Taawoun FC de Arabia Saudita, utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión del entrenador y fue lapidario.

“Increíble. El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano, 23 en 30 partidos y quedan dos fechas peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo”, escribió el atacante de 31 años en una historia de Instagram, en referencia a su rendimiento en la Saudi Pro League.

El exRacing fue más allá y apuntó directamente contra Lorenzo: “Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué, aun sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo. Más de lo mismo, pero ahí wee”, publicó

Martínez disputó 28 partidos con la selección colombiana y convirtió cuatro goles. Su primera convocatoria fue en 2016 para la Copa América Centenario y su última aparición con la Tricolor fue en octubre de 2024, en la derrota ante Bolivia por las Eliminatorias.

En su segunda temporada en Al-Taawoun, suma 23 goles en 32 partidos y ocupa el cuarto puesto en la tabla de artilleros del torneo, detrás de Ivan Toney, Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo. A pesar de su presente, no fue incluido entre los preseleccionados de Colombia para el Mundial 2026.

