Un taxi impactó a una moto de la Policía en la avenida Independencia: escoltaba al micro de Independiente Rivadavia

Un choque se registró este mediodía en la intersección de la avenida Independencia y la calle General Roca, cuando un taxi colisionó contra una moto del Grupo de Prevención Motorizado que escoltaba el micro de Independiente Rivadavia.

Según pudo saber 0223, como consecuencia del impacto, la policía que manejaba el vehículo de menor porte sufrió una grave fractura de tibia y peroné. Personal del Same acudió rápidamente al lugar y, tras estabilizarla, la trasladó al Hospital Privado de Comunidad (HPC).

El conductor del taxi, el otro involucrado en el siniestro, también fue derivado al mismo nosocomio con politraumatismos y una presunta fractura.

En tanto, personal policial inició una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. En particular, para determinar por qué la motorista se separó de su grupo mientras escoltaban al equipo mendocino, que enfrentó a Aldosivi en la última fecha de la etapa clasificatoria del Torneo Apertura.