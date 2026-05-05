El "Justo Román" recibe la tercera fecha del Circuito Municipal de cross country

El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) informa que este sábado 9 se llevará a cabo la tercera fecha del Circuito Municipal de Atletismo. En esta ocasión, la jornada estará dedicada a la modalidad Cross Country, una disciplina que destaca por ser divertida, exigente y estratégica, diseñada especialmente para niños y niñas de entre 5 y 12 años.

La actividad tendrá lugar en la Pista de Atletismo Justo Román, ubicada en el Parque de los Deportes. El cronograma iniciará a las 8.30 con el proceso de acreditación de los participantes, mientras que las competencias comenzarán puntualmente a las 9.30, divididas según las siguientes categorías:



5 y 6 años: 200 metros.

7 y 8 años: 300 metros.

9 y 10 años: 400 metros.

11 y 12 años: 500 metros.



Es importante destacar que cada fecha del calendario es independiente, por lo que aquellos chicos que no hayan participado en las dos jornadas iniciales pueden sumarse sin inconvenientes a este nuevo encuentro. Al finalizar las pruebas, se entregarán diplomas de participación, medallas y se realizarán sorteos entre los presentes.



Los interesados en participar deberán completar el formulario de inscripción correspondiente ingresando al enlace http://bit.ly/CrossCountry2026. Cabe destacar que, en caso de lluvia, el evento será suspendido.