Micaela Levaggi explotó por ser rechazada en el Enard: "Parece nunca ser suficiente"

Levaggi en lo más alto del podio, hace dos días en Chile. Pero para el Enard "parece nunca ser suficiente". (Foto Instagram)

Es una de las grandes figuras del atletismo argentino y entre 2025 y lo que va de 2026, no para de conseguir triunfos y lograr grandes marcas que le permitieron, en algunos casos, alcanzar récords nacionales y sudamericanos. Pero no se siente valorada, se cansó de que rechacen la beca del Enard para su preparación y Micaela Levaggi no se calló nada. Por su parte, destacó a la Confederación Argentina de Atletismo

En una publicación en sus redes sociales, la marplatense, alumna de Leonardo Malgor, se sinceró y dejó salir lo que siente.

En 2025, Levaggi brilló al quedarse con el nuevo récord nacional de los 1000 metros llanos en Mar del Plata y después superó dos veces el mejor tiempo en los 1500, primero en Ordizia y luego en el Mundial de Tokio. En esa misma distancia, se consagró campeona sudamericana de pista en el "Justo Román" y fue subcampeona en 3000 con obstáculos.

Este año tampoco se quedó atrás, ganó la tradicional "Carrera del verano" y el último fin de semana se impuso en los 3000 metros del Meeteng de Valdivia, en Chile, en una espectacular carrera, mano a mano con las también marplatenses Belén Casetta y Sofía Luna.

Pero como dijo Mica, "parece nunca ser suficiente", al menos para el Enard. La CADA sí y el Ministerio de Deportes también van a colaborar para que tenga la mejor preparación y siga sumando triunfos y mejorando tiempos.

