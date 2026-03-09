Micaela Levaggi explotó por ser rechazada en el Enard: "Parece nunca ser suficiente"
La atleta marplatense decidió no quedarse callada y realizó una fuerte publicación, luego de que le negaran el apoyo suficiente para su preparación de cara a lo que viene.
Es una de las grandes figuras del atletismo argentino y entre 2025 y lo que va de 2026, no para de conseguir triunfos y lograr grandes marcas que le permitieron, en algunos casos, alcanzar récords nacionales y sudamericanos. Pero no se siente valorada, se cansó de que rechacen la beca del Enard para su preparación y Micaela Levaggi no se calló nada. Por su parte, destacó a la Confederación Argentina de Atletismo
En una publicación en sus redes sociales, la marplatense, alumna de Leonardo Malgor, se sinceró y dejó salir lo que siente.
En 2025, Levaggi brilló al quedarse con el nuevo récord nacional de los 1000 metros llanos en Mar del Plata y después superó dos veces el mejor tiempo en los 1500, primero en Ordizia y luego en el Mundial de Tokio. En esa misma distancia, se consagró campeona sudamericana de pista en el "Justo Román" y fue subcampeona en 3000 con obstáculos.
Este año tampoco se quedó atrás, ganó la tradicional "Carrera del verano" y el último fin de semana se impuso en los 3000 metros del Meeteng de Valdivia, en Chile, en una espectacular carrera, mano a mano con las también marplatenses Belén Casetta y Sofía Luna.
Pero como dijo Mica, "parece nunca ser suficiente", al menos para el Enard. La CADA sí y el Ministerio de Deportes también van a colaborar para que tenga la mejor preparación y siga sumando triunfos y mejorando tiempos.
