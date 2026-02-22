Quién era el joven que murió durante el Enduro del Verano en Villa Gesell: "La mafia no te va a olvidar”

Con el correr de las horas y a medida que avanzó la investigación, se terminó de confirmar la identidad del joven de 28 años que murió el sábado tras caer con su moto en un médano de Villa Gesell, en el marco del desarrollo del Enduro del Verano.

La víctima fue identificada como Andrés Alberto Alemán, oriundo de la ciudad de Ensenada. No participaba de la competencia oficial y, según indicaron fuentes policiales, circulaba por la arena cuando perdió el control y cayó en un sector con un desnivel pronunciado del terreno.

De acuerdo a los primeros datos incorporados a la causa, el hombre manejaba sin casco y no logró advertir a tiempo el cambio brusco en el médano, en medio del movimiento constante de motos y cuatriciclos en la zona de playa.

La zona del siniestro y la intervención de los bomberos. (Foto minutog.com)

Tras el accidente, personal de Bomberos y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y le practicaron maniobras de reanimación, aunque ingresó fallecido al hospital local.

Antecedentes penales y un pasado en la cárcel

Más allá de las circunstancias del accidente, la investigación permitió establecer que Alemán contaba con antecedentes penales y había estado detenido en el pasado. En su historial judicial figuraban causas por encubrimiento, tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad, entre otras imputaciones.

Además, al momento de su muerte, el hombre se encontraba bajo investigación en una causa vinculada con el narcomenudeo, donde es nombrado en un expediente que analizaba su posible participación en una estructura dedicada a la venta de drogas en la región, con referencias a zonas como Mosconi y Punta Lara.

También estaba en la lista de sospechosos de un ataque a tiros en Ensenada, en el que balearon a un hombre y lo dejaron abandonado en la puerta del hospital. En esa secuencia habría quedado filmado arriba de la moto.

Así fue despedido en historias de Instagram por sus amigos.

Al conocerse la noticia de su muerte, sus amigos lo despidieron en las redes sociales con un sugestivo posteo. “x100pre negro, la mafia no te va a olvidar”, escribieron, junto a una foto en donde se lo ve junto a otros dos hombres.