"Hicimos el ruido que vos hacías”: así despidieron a Uriel, el nene de 12 años abatido por la Policía

Tras la muerte de Uriel Alejandro Giménez, el nene de 12 años que fue abatido en medio de un operativo cerrojo en el partido de Tres de Febrero, sus seres queridos lo despidieron en un velorio que se llevó a cabo este miércoles.

“Ahora sí, bebé. Descansá en paz. Hicimos el ruido que vos hacías”, escribió Kiara, la hermana del menor, en un posteo de su cuenta de Instagram. En la imagen que compartió se puede ver una remera estampada con una foto suya arriba de una moto.

Los allegados del niño compartieron en las redes sociales algunos videos de lo que fue la previa al último adiós, en los que se ve una caravana de autos y motos que seguían el coche fúnebre de camino al cementerio municipal. También hubo bocinazos y aplausos durante el recorrido de los familiares y amigos de Giménez.

“Me vas doler toda la vida, gordito” y “El ruido que hicimos por vos, Uri hermano. Te voy a extrañar mucho. Descansá en paz”, fueron algunos de los comentarios que compartieron sus amigos.

Cómo fue la persecución y el tiroteo en Tres de Febrero

Fuentes policiales informaron que el episodio comenzó cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno Van Fire, pero los sospechosos se dieron a la fuga y, durante la persecución, abrieron fuego contra el personal policial. Los agentes repelieron la agresión y la situación se tornó caótica.

La secuencia finalizó en el barrio de emergencia Puerta 8, donde al menos dos hombres armados escaparon a pie. Dentro del vehículo encontraron el cuerpo de Uriel y también vainas servidas. Personal del Same constató que murió por disparos de arma de fuego.

La UFI N° 6 tomó intervención en el caso y dispuso pericias a cargo de la Gendarmería Nacional. El caso fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y un subteniente quedó imputado.

Fuentes del caso confirmaron que el menor fallecido tenía antecedentes por encubrimiento en una causa del 27 de octubre pasado, tramitada en la Comisaría Decimoprimera de Tres de Febrero. Mientras tanto, la Policía busca a los dos prófugos que lograron escapar luego del tiroteo.