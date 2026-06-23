“Con medio me quedo manija”: pactaba la venta de cocaína por WhatsApp y la condenaron

Una mujer acusada de comercializar cocaína en su casa del barrio Fray Luis Beltrán y que fue detenida por personal de la Policía Federal en febrero de 2024 fue condenada a cuatro años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

María Alejandra Rickert fue detenida la tarde del 28 de febrero de 2024 cuando en cumplimiento de una orden del Juzgado de Garantías N°2 personal de la División Antidrogas de la Policía Federal allanó su vivienda en inmediaciones de las calles Los Talas y Felipe de Arana. En el domicilio hallaron cocaína fraccionada para la comercialización, una balanza digital, un celular y dinero en efectivo.

El operativo lo hizo la Policía Federal.

La investigación que comenzó tras un llamado anónimo tuvo su avance con las tareas de vigilancia que se hicieron en la zona y que confirmaron movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.

El posterior análisis del celular permitió descubrir una serie de charlas en las que Rickert pactaba con sus compradores la cantidad y el monto de las ventas. “Pasame el alias así te transfiero”, “avísame cuando está lo otro”, “me vendés 1 de pan, te paso 8 y mañana te doy el resto”, “que con medio me quedo manija jajaja y mi mujer no está por eso aprovechaba”, fueron algunos de los diálogos.

Está alojada en el complejo penitenciario de Batán.

En la sentencia a la que tuvo acceso este medio, el Juez Federico Wacker Schroder descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y agravantes, aunque valoró como atenuante la falta de antecedentes de condena.

El magistrado declaró a Rickert autora penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y la condenó a cuatro años de prisión. En virtud de permanecer detenida desde el día del allanamiento se estableció que el vencimiento de la pena operará el 27 de febrero de 2028.