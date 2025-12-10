No la vio: cuatro años de prisión para el “transa” que guardaba la cocaína en el estuche de los anteojos

Un hombre que en noviembre del año pasado fue detenido por personal de la Policía Federal luego de que hiciera un “pasamanos” de cocaína en el centro y que guardaba la droga en el estuche de los anteojos fue condenado a cuatro años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

En el acuerdo que el Ministerio Público Fiscal y la defensa le presentaron al Juez Juan Manuel Sueyro permitió confirmar que la tarde del 16 de noviembre de 2024 personal de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina vio en la intersección de la Diagonal Pueyrredón y Belgrano maniobras compatible con la comercialización de estupefacientes.

Juez Juan Manuel Sueyro.

En ese momento Yamil Osmar Assan intentó darse a la fuga, pero fue reducido a tres cuadras del lugar por el personal que secuestró veinte envoltorios con cocaína que guardaba en un estuche de anteojos. En las mismas circunstancias se constató que tenía en su poder una billetera con dinero que se le cayó en el intento de fuga y un celular.

Para el magistrado las actas de procedimiento analizadas y las testimoniales permiten confirmar que el imputado es quien participó del “pasamanos” y quien tenía en su poder los “bagullos” con cocaína, por lo que dio por probada la autoría.

Se hizo un juicio abreviado.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad y agravantes, aunque valoró como atenuante el buen concepto que debe presumirse frente a la ausencia de dicha circunstancia como indicaron las partes.

Tras declarar Yamil Osmar Assan autor penalmente responsable del delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización lo condenó a cuatro años de prisión. Con carácter provisorio se declaró que el vencimiento de la pena va a operar el 15 de noviembre de 2028.