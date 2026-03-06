“La camioneta iba a gran velocidad”: buscan testigos y cámaras del trágico choque que mató a un motociclista

En una semana trágica en materia de seguridad vial, un motociclista de 23 años falleció casi en el acto tras ser embestido por una camioneta. Familiares de la víctima exigen justicia hacia el conductor del rodado, un joven de 19 años, que según testigos manejaba en forma temeraria y a alta velocidad.

El hecho ocurrió cerca de las 22 del pasado martes, 3 de marzo, cuando el conductor de un Jeep Grand Cherokee chocó de atrás a una Mondial 110, en la que se trasladaba un hombre. La moto quedó a varios metros de distancia y el casco del conductor terminó destrozado.

Debido al fortísimo impacto y pese a las tareas de reanimación de vecinos y de médicos de una ambulancia, el joven –identificado como Matías Alberto Martín- perdió la vida en el lugar.

“No queremos que quede en el olvido”

A través de las redes sociales, allegados de Matías exigieron justicia y solicitaron la solidaridad de los marplatenses para que el caso “no quede en el olvido”.

“Justicia por Mati. Si hay testigos y cámaras que nos ayuden y denuncien por favor. No dejen que como todo, esto quede en el olvido y pague quien tenga que hacerlo. Que esto no quede como un caso más”, expresaron a través de Instagram.

“Si alguien vio el accidente y nos puede ayudar, por favor necesitamos que vayan a la Fiscalía 11 (Rioja 2327, primer piso) y hagan su declaración”, solicitaron a través de la red social.

Hasta el momento se pudo contar con una cámara de seguridad de un local vecino, pero que no muestra la magnitud de siniestro.

"Por favor, ayúdennos hacer justicia por Matías. Es muy triste, era un excelente hijo, buen amigo y una bellísima persona", contó su tía a 0223 luego de realizar el pedido.