"Te recordarán con tu eterna sonrisa": el emotivo mensaje de la escuela para Guadalupe, la adolescente arrollada por un colectivo

La Escuela Secundaria N° 24 Manuel Belgrano dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a Guadalupe Oriana Merlos, la adolescente que falleció en el trágico accidente ocurrido en el Skatepark.

La joven cursaba 5to año en el turno vespertino. A través de un comunicado, la institución expresó su pesar por la pérdida y destacó el recuerdo que dejará entre sus compañeros y docentes. "Tus compañeros y docentes te recordarán con tu eterna sonrisa caminando por el pasillo de la escuela, siempre alegre y divertida", señalaron.

Asimismo, hicieron llegar sus condolencias a los padres y familiares de la adolescente. "Los acompañamos en el dolor y deseamos que encuentren consuelo", manifestaron.

El mensaje concluyó con una sentida despedida: "La comunidad Manuel Belgrano te despide, Guada, hasta siempre. Descansa en paz".

Las muestras de afecto no tardaron en multiplicarse en las redes sociales. Numerosos usuarios expresaron su acompañamiento a la familia y compartieron mensajes de cariño en memoria de Guadalupe.

"Sin palabras. No lo puedo creer, cuánta tristeza. La última vez que estuve en la escuela nos reímos mucho. Una hermosa personita", escribió una usuaria.

Por su parte, una integrante de la familia agradeció el apoyo recibido y transmitió el sentir de los seres queridos de la joven: "Muchas gracias por acompañarnos en este dolor tan grande, de parte del papá, hermanas y hermano".

El velatorio se realizó en una sala de sepelios ubicada en Jacinto Peralta Ramos 475. Las puertas permanecieron abiertas desde las 20 del martes hasta la medianoche y volvieron a habilitarse este miércoles por la mañana hasta las 11.30.

La despedida de Guadalupe estuvo marcada por una profunda conmoción. Familiares, amigos, compañeros de escuela y vecinos se acercaron para darle el último adiós, en medio del dolor que dejó una tragedia que impactó profundamente a toda la comunidad marplatense.