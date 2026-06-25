"Fue por maldad": dos delincuentes se robaron las luces de un local de Güemes y quedaron escrachados

En la noche de ayer, dos delincuentes se robaron la guirnalda de luces de un local gastronómico de la zona de Güemes. Se trata de la iluminación del espacio exterior de Beluga, un restaurante ubicado sobre la calle Castelli entre Güemes y Olavarría.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron a la pareja y el video permitió describir lo que había sucedido. Según se puede apreciar en las imágenes, una mujer y un hombre encapuchados pasaron por el frente del local y detuvieron la marcha para robarse la tira de luces.

En el video se los puede ver saltando entre los árboles para tironear las ramas y alcanzar la guirnalda hasta que ceda. En pocos segundos, lograron llevarse la iluminación sin ser advertidos por nadie.

A través de las redes sociales el local compartió las imágenes del robo, esperando que la comunidad pueda identificar a los delincuentes. "Es pura maldad", "Con qué necesidad", y "Qué triste", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación.