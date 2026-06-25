Terremotos en Venezuela: ascienden a 188 los muertos y a 1520 los heridos

El estado de Guaira es el más afectado por el doble sismo.

La cifra de fallecidos en Venezuela a raíz de los sismos ascendió a 188, mientras que los heridos suman 1520, según confirmó el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez. También precisó que se contabilizaron 157 personas desaparecidas y 200 atrapadas bajo escombros.

Respecto a los daños materiales, Rodríguez informó que al menos 250 edificios resultaron destruidos. El estado de La Guaira es el que se considera el más afectado y, puntualmente, las localidades de Caraballeda y Playa Grande.

En estas regiones fueron afectados ocho hospitales, que debieron ser evacuados de emergencia y sus pacientes trasladados a otros centros de salud. Al menos 20 centros comerciales registraron deterioros estructurales y 46 obras de infraestructura presentaron daños.

El jefe del Parlamento venezolano anunció además la habilitación de una línea telefónica para centralizar los reportes de las personas desaparecidas e instó a los familiares que no lograron establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia.

Después de los terremotos, se registraron 138 réplicas

Tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela, se registraron 138 réplicas. El jefe parlamentario detalló que los constantes movimientos contabilizados provocaron graves afectaciones materiales en importantes zonas del país.

En esa línea, la presidenta Delcy Rodríguez declaró a las localidades más afectadas como zonas de desastre natural. Para atender la emergencia en las regiones afectadas, se designó un comando unificado que ya se encuentra desplegado de forma coordinada.

A través de estas acciones se busca ejecutar la asistencia, la evaluación de daños y mitigar riesgos en los sitios más perjudicados por el evento sísmico.