Terremoto, fallas en la comunicación y terror: cómo se conectan con sus familias los venezolanos en Mar del Plata

El sismo en Venezuela se cobró más de 188 vidas y hay más de mil heridos, en una jornada triste y con un persistente drama para el país. Una fuerte corriente migratoria se instaló en la Argentina desde hace años y, en Mar del Plata, los venezolanos lo viven a la distancia, con familiares en vilo.

"Fue una noticia de esas que no se esperan. Estar lejos significa una doble angustia: por un lado están los familiares, de los que uno inicialmente quiere saber a todo precio, y por el otro te das cuenta de que en esos momentos hay dificultades de comunicación, las llamadas se caen, los sistemas no funcionan y no hay electricidad", le explicó a 0223 José Parada, integrante de la comunidad venezolana que reside en la ciudad.

Él tiene a sus parientes en Venezuela, se comunicó con los que están más cerca de La Guaira, la ciudad con mayores destrozos producto de la actividad sísmica, y esgrimió: "Entré en contacto con mi familia y esperé los mensajes de vuelta. De alguna forma me hicieron saber que se encontraban bien", sin dar más detalles.

"Somos diez hermanos, nueve están en Venezuela. Algunos de ellos en el centro que es la zona más afectada", le dijo a 0223 José Parada.

Somos diez hermanos, nueve están en Venezuela. Algunos de ellos en el centro que es la zona más afectada

El trabajo de los "venezolanos marplatenses"

En Mar del Plata, se formó la Asociación Civil Unión Venezolanos Marplatenses. La misma la componen cerca de 500 personas y están en constante comunicación. Para este dramático caso, tendiendo puentes con Venezuela, donde la conexión es complicada.

"Nos ponemos a disposición para publicar información, canalizar ayuda o cualquier otro recurso", publicaron en la cuenta oficial de Instagram @asovenmdp.

Mónica, otra integrante de la Asociación, dijo que están intentando comunicarse con familiares de residentes en Mar del Plata que viven en La Guaira. "Ellos nos generan mucha preocupación pero estamos trabajando en la Asociación para tomar contacto", sintetizó.

Por último, hay una página web para reportar casos de personas afectadas por el terremoto, la cual agiliza la búsqueda y el contacto con los afectados por el sismo: es desaparecidosterremotovenezuela.com