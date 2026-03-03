Insólito: tras la liberación de Nahuel Gallo, el Gobierno analiza una dura sanción contra la AFA

La liberación del gendarme Nahuel Gallo abrió un capítulo tan inesperado como insólito en la escena política argentina: quien logró destrabar la situación no fue el Gobierno nacional, sino la Asociación del Fútbol Argentino.

El episodio, que de por sí ya tenía ribetes diplomáticos delicados, derivó en una escena difícil de explicar: mientras desde la Casa Rosada se analizaban caminos formales y gestiones institucionales, la AFA terminó ocupando un rol protagónico en las negociaciones que facilitaron el regreso del efectivo al país. El resultado dejó expuesto al Gobierno argentino que quedó mirando desde un costado cómo la dirigencia del fútbol resolvía un conflicto que excedía por completo lo deportivo.

Lejos de cerrar el tema, la situación habría generado malestar en el Gobierno, que ahora evalúa avanzar contra la propia AFA con medidas económicas o administrativas. La intención, según trascendió, sería “marcar responsabilidades” y exigir mayores controles internos. Sin embargo, la sola posibilidad de sancionar a la entidad que consiguió lo que el Gobierno no pudo no hizo más que alimentar las críticas y profundizar la percepción de desorden.

En este sentido, el jefe de Gabinete Manuel Adorni dijo en una entrevista radial que la AFA deberá "explicar cuál es la relación el régimen. "Van a tener que explicar su relación con la dictadura chavista".

En medio de esta controversia, Yalitza García, suegra de Gallo, manifestó su apoyo a la participación de la AFA en el proceso de regreso del efectivo a Argentina. En una entrevista concedida a La Nación+, resaltó que "el gobierno venezolano estaba muy intransigente" y valoró el papel de la entidad deportiva en la gestión.

"Bienvenida esta intervención de la AFA y agradecidos porque Nahuel está en casa", manifestó mostrando así un claro distanciamiento del discurso oficial del gobierno argentino que analiza denunciar a la asociación.