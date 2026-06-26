Vendían autopartes, herramientas y patentes: detienen a un hombre y a sus hijos por regentear un desarmadero clandestino

El avance de una investigación a cargo de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor derivó en un allanamiento en el barrio Stella Maris donde funcionaba un desarmadeo clandestino y la aprehensión de un hombre de 57 años y sus hijos de 25 y 31 que estaban a cargo de la operatoria.

Fue personal de la DDI el que irrumpió en el predio ubicado en Pesquero Pumará al 3000 donde secuestraron una gran cantidad de herramientas utilizadas para el desguace y corte de rodados y autopartes, muchas de las cuales contaban con pedido de secuestro activo.

“Todas las autopartes secuestradas fueron cargadas por personal policial y municipal y trasladadas a posteriori al predio judicial de la DDI a bordo de un camión municipal”, informaron autoridades policiales.

Los tres imputados quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán y en las próximas horas deberán declarar en Tribunales.