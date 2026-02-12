Lo encontraron desarmando una camioneta robada y lo atraparon los vecinos

Un hombre de 36 años que estaba desarmando una camioneta robada pocos minutos antes fue aprehendido por personal policial luego de que lo redujeran algunos vecinos en el barrio La Herradura.

Fue personal de la Policía Local el que tras un llamado al 911llegó a Inmediaciones de Colón y Urrutia donde hallaron una Peugeot Partner sustraída pocos minutos antes con la puerta del conductor abierta, signos de desorden en el interior, el capot levantado y sin batería.

Momentos después con colaboración de vecinos, el sospechoso fue localizado en inmediaciones de Moreno y Herradura Sur, donde fue reducido inicialmente por familiares del damnificado hasta la llegada del personal policial, que tomó control de la situación y procedió a su aprehensión.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Fernando Berlingeri dispuso la formación de causa por el delito de hurto agravado y su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán.