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Mundial 2026

Más loco que nunca: el enojo de Marcelo Bielsa luego de la eliminación

El entrenador argentina esperaba para realizar una nota en el campo de juego y algo se demoró, lo que lo hizo mostrar una versión irreconocible.

Marcelo Bielsa fue visiblemente golpeado a la conferencia de prensa y se responsabilizó completamente de la eliminación.

26 de Junio de 2026 23:34

Por Redacción 0223

PARA 0223

No se suele ver a Bielsa así. El entrenador anda con la cabeza gacha y habla por lo bajo, pero las emociones lo sobrepasaron cuando se concretó la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 y quedó grabado en un video antes de dar una nota televisiva, gritándole a un colaborador para que se apuren.

Después, lo más importante que se esperaba era que dijera que pasó con Fernando Muslera y confirmó que fue el propio arquero el que decidió salir en el entretiempo tras el error que significó el único gol del encuentro.

 

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