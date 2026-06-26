Más loco que nunca: el enojo de Marcelo Bielsa luego de la eliminación

Marcelo Bielsa fue visiblemente golpeado a la conferencia de prensa y se responsabilizó completamente de la eliminación.

No se suele ver a Bielsa así. El entrenador anda con la cabeza gacha y habla por lo bajo, pero las emociones lo sobrepasaron cuando se concretó la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 y quedó grabado en un video antes de dar una nota televisiva, gritándole a un colaborador para que se apuren.

Después, lo más importante que se esperaba era que dijera que pasó con Fernando Muslera y confirmó que fue el propio arquero el que decidió salir en el entretiempo tras el error que significó el único gol del encuentro.