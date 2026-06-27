Contramano 1984 abre sus puertas en Mar del Plata con dos jornadas de inauguración y un show de Rocío Quiroz

Contramano 1984 inaugura en Mar del Plata con dos noches de fiesta y show de Rocío Quiroz

Contramano 1984 anunció su gran inauguración en Mar del Plata, con dos jornadas especiales que se realizarán el 27 y 28 de junio en su sede de Bartolomé Mitre 2010.

Todas las miradas de la ciudad eatarán puestas en esta gran jornada. Desde el espacio señalaron que se trata de "un lugar creado para celebrar la diversidad, la libertad y el encuentro" y destacaron que, después de años siendo parte de la historia de la comunidad LGBTQ+, uno de sus referentes vuelve a apostar por un sitio donde todas las personas puedan sentirse "libres, visibles y bienvenidas".

La propuesta incluirá música, shows, tragos y diversión, y marcará el inicio de las actividades del local, que luego abrirá todos los fines de semana, los viernes, sábados y domingos.

Dos noches de inauguración

La primera jornada será el sábado 27 de junio desde las 18, con la gran inauguración y un show en vivo de Rocío Quiroz. Además, se proyectará en vivo el partido de Argentina y, una vez finalizado, continuará la fiesta.

En tanto, el domingo 28 de junio desde las 18, en el marco del Día Internacional del Orgullo Gay, el espacio invita a celebrar el amor, la diversidad y la libertad. Según la convocatoria, será "un nuevo punto de encuentro para la diversidad en Mar del Plata" y también contará con la participación de Rocío Quiroz.

Desde Contramano 1984 resumieron la propuesta con una consigna: "Dos días para celebrar lo que somos".

Dónde queda

La inauguración se realizará en Bartolomé Mitre 2010, en Mar del Plata. "Contramano 1984 llegó para quedarse y funcionará todos los fines de semana: viernes, sábados y domingos", adelantaron.

La invitación está abierta a toda la comunidad y todos los marplatenses para disfrutar de dos noches únicas.