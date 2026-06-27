Organizan colecta en Mar del Plata para ayudar a los afectados por el terremoto en Venezuela

Venezolanos residentes en Mar del Plata también expresaron su preocupación y buscan asistencia para comunicarse con sus familiares en las zonas afectadas.

Tras el terremoto que sacudió el centro de Venezuela el pasado miércoles, que dejó 920 muertos y casi 3.300 heridos, una asociación de venezolanos en Mar del Plata creó un espacio para recibir donaciones y enviarlas a las personas afectadas en su país.





Las autoridades locales y equipos de emergencia trabajan en tareas de asistencia y remoción de escombros en las áreas más afectadas.

Desde la Asociación Civil de Venezolanos en Mar del Plata abrieron una línea de difusión para quienes quieran colaborar con el envío de insumos destinados a los afectados por el sismo. A través de un número de teléfono de la organización, se puede realizar una colaboración económica y desde la entidad se encargan de gestionar la compra y el envío de los materiales junto a contactos en el país sudamericano.





La organización local trabaja en articulación con contactos en Venezuela para garantizar la entrega de los insumos en las zonas más afectadas

La situación generó alarma internacional cuando dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el centro de Venezuela, dejando un panorama devastador. Equipos de rescate continúan trabajando en la zona, donde varios edificios colapsaron, mientras se mantiene la búsqueda de personas desaparecidas. En este contexto, muchos venezolanos residentes en Mar del Plata intentan comunicarse con sus familias.

Para colaborar desde la ciudad, se puede hacer a través de las redes sociales de @asovenmdp, de la Asociación Civil de Venezolanos en Mar del Plata, o al 223 556-6426.