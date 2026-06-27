Organizan colecta en Mar del Plata para ayudar a los afectados por el terremoto en Venezuela
Desde la Asociación Civil de Venezolanos en Mar del Plata lanzaron una línea de contacto para recibir donaciones que serán enviadas a las personas afectadas en Venezuela.
Por Redacción 0223
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Tras el terremoto que sacudió el centro de Venezuela el pasado miércoles, que dejó 920 muertos y casi 3.300 heridos, una asociación de venezolanos en Mar del Plata creó un espacio para recibir donaciones y enviarlas a las personas afectadas en su país.
Desde la Asociación Civil de Venezolanos en Mar del Plata abrieron una línea de difusión para quienes quieran colaborar con el envío de insumos destinados a los afectados por el sismo. A través de un número de teléfono de la organización, se puede realizar una colaboración económica y desde la entidad se encargan de gestionar la compra y el envío de los materiales junto a contactos en el país sudamericano.
La situación generó alarma internacional cuando dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el centro de Venezuela, dejando un panorama devastador. Equipos de rescate continúan trabajando en la zona, donde varios edificios colapsaron, mientras se mantiene la búsqueda de personas desaparecidas. En este contexto, muchos venezolanos residentes en Mar del Plata intentan comunicarse con sus familias.
Para colaborar desde la ciudad, se puede hacer a través de las redes sociales de @asovenmdp, de la Asociación Civil de Venezolanos en Mar del Plata, o al 223 556-6426.
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