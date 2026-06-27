Temperaturas más altas, lluvias y tormentas intensas: preocupación por la inminente llegada de El Niño

Existe alrededor de un 90% de probabilidades de que hasta agosto se consolide una fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), con perspectivas de alcanzar una intensidad moderada a fuerte y mantenerse activo durante buena parte de la campaña 2026/2027.

Esa es la conclusión de una nueva reunión de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires (Cedaba), que contó con la participación del Ministerio de Desarrollo Agrario -con su titular, Javier Rodríguez- y entidades agropecuarias bonaerenses.

Los modelos internacionales prevén anomalías de la temperatura superficial del mar superiores a los 2°C, asociadas a mayores precipitaciones, temperaturas por encima de lo normal y una mayor frecuencia de tormentas intensas.

El relevamiento realizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario indica que la provincia presenta actualmente una situación heterogénea en materia hídrica, con buena disponibilidad de humedad en la mayor parte del territorio y sectores con saturación de suelos, especialmente en áreas de la cuenca del Salado.

Por su lado, el informe detalla además que las regiones Noroeste y Centro aparecen como las de mayor riesgo frente a un escenario de lluvias superiores a los promedios históricos.

Desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (Cipba) - Distrito II habían advertido que "hay que prepararse en defensa costera con ingenieros matriculados en hidráulica y civil, y en cuestiones pluviales y de escurrimiento del agua".

“Estamos ante un escenario climático que requiere anticipación y planificación. Por eso venimos trabajando de manera preventiva con los municipios y distintos organismos provinciales”, señaló el ministro Rodríguez.

En paralelo, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, también se había referido a la necesidad de prepararse ante un escenario que calificó como de alta probabilidad.

"Tenemos probabilidades muy ciertas de que vamos a tener un evento muy extremo, El Niño, en los próximos meses", había comentado el funcionario al presentar la estrategia provincial, que contempla acciones coordinadas entre distintos ministerios y municipios para enfrentar las consecuencias que podría generar.

Qué es El Niño

El fenómeno llamado "El Niño-Oscilación del Sur" es un evento climático natural que se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial, que fluyen hacia las costas de Ecuador y Perú. La última vez que se registró fue en la temporada 2023-2024.

El Niño tiene una frecuencia irregular, de entre 2 y 7 años, y provoca severas alteraciones climáticas en casi todo el planeta. En Sudamérica, deriva en lluvias extremas que pueden provocar inundaciones, mientras que en otras regiones, como Asia, Oceanía y África, en intensas sequías. Todo, acompañado por un aumento de la temperatura a escala global.